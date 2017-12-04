Адвокат Януковича зізнався, навіщо приніс коктейлі Молотова до суду

Адвокат екс-президента Віктора Януковича Віталій Сердюк заявив, що приніс бруківку та коктейлі Молотова до суду, щоб оцінити наскільки вони безпечні у використанні.

Про це заявив журналістам після засідання суду.

За його словами, про дослідження цих речей було заявлено клопотання.

"Саме ці предмети використовувались мітингувальниками для завдання тяжких тілесних ушкоджень іншій стороні протестів, як антимайдану та і проти представників правоохоронних органів", - сказав Сердюк.

Він зазначив, що звернувся до суду з проханням провести огляд і дати оцінку цим речам, уявити скільки тисяч таких предметів літали по обидва боки барикад та завдало шкоди обом сторонам, але суд зняв це питання, не забажав його розглядати.

"Тобто захист почав демонструвати і презентувати доказову базу, яка у нас є, які потрібно було оглянути і надати їм оцінку. Оцінка прокурора, яка постійно звучала в рамках судових засідань, говорила про те, що це є предмети мирного наступу. Однак коли прокурор побачив їх поруч на столі, то завив, що вони створюють небезпеку для учасників засідання і викликав поліцію", - додав захисник Януковича.

У коментарі УП він зазначив, що поліція приїхала, вивчила ситуацію, оглянула дані предмети, які є додатком до клопотання захисту.

"Оскільки клопотання подано через канцелярію суду, було проведено огляд предметів за участю понятих і предмети залишилися у сторони захисту на зберігання", - сказав Сердюк.

"Протокол огляду було складено, наші пояснення щодо пляшок - надані суду" , - додав він.

Захисник зазначив, що пляшки, які він приніс до суду, не з Майдану.

"Не думаю, що десь збереглися всі предмети, які служили підтвердженням злочинної діяльності на Майдані, вони були знищені, дані предмети - це фізична демонстрація об'єктів, що фігурують в практично кожному протоколі допиту і фігурує в подальших вигляді матеріалах", - пояснив Сердюк.

Він зазначив, що оскільки прокурор, який раніше розповідав про "мирне призначення" цих предметів вирішив викликати поліцію - свідчить про те, що "справа тримається на політичному замовленні".

Раніше повідомлялося, що адвокат Віктора Януковича Віталій Сердюк приніс до Печерського райсуду Києва на розгляд справи Майдану бруківку, бейсбольні бити і пляшки з нібито "коктейлями Молотова". Засідання суду було призупинено.