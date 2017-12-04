Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ГПУ порушила провадження щодо Центра Бендукідзе

Понеділок, 4 грудня 2017, 19:17
ГПУ порушила провадження щодо Центра Бендукідзе

Генпрокуратура порушила провадження стосовно Центра Бендукідзе, який очолює Володимир Федорін і співзасновником якого є лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі.

Про це повідомив Міхеіл Саакашвілі.

"Пряма "отвєтка" ОПГ з Банкової на вчорашній Марш. Генпрокуратура порушила провадження стосовно Центра Бендукідзе, який очолює Володимир Федорин, і співзасновником якого є я, по шпигунської статті "Причетність до передачі інформації представникам іноземних держав", з прямим завданням від прокурора зібрати на нас "компрометуючі матеріали", - написав він.

Він додав, що зранку 4 грудня затримали двох працівників офісу.

"З ранку затримали двох працівників офісу: Назара і Севера. Северіон Дангадзе, один з координаторів Київської області, поміщений у СІЗО (хоч у нього і грузинське прізвище, він на 100% українець). Зараз йде обшук квартири керівника нашої Бориспільської організації Руху Нових Сил Ярослава Сарафенюка", - зазначив Саакашвілі.

Володимир Федорін в коментарі УП підтвердив інформацію про те, що ГПУ порушила  провадження стосовно Центра Бендукідзе.

"Прокурор АТО" Костянтин Кулик доручив СБУ шукати "будь-яку компрометуючу інформацію" на мене і Центр Бендукідзе. Це було б смішно, якби так не смерділо кагебешними екскрементами", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Як відомо, 4 грудня правоохоронці арештували одного з лідерів "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі, керівника Київського обласного осередку "РНС" Северіона Дангадзе.

Теми: ГенпрокуратураСаакашвілі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, що Пригожину "світить" від 12 до 20 років тюрми
Це лише початок: в Україні відкриють представництво МКС
Генпрокурор Костін: Путін тепер підозрюваний, за кордоном його можуть арештувати
Останні новини
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
Усі новини...
Реклама: