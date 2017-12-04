ГПУ порушила провадження щодо Центра Бендукідзе

Генпрокуратура порушила провадження стосовно Центра Бендукідзе, який очолює Володимир Федорін і співзасновником якого є лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі.

Про це повідомив Міхеіл Саакашвілі.

"Пряма "отвєтка" ОПГ з Банкової на вчорашній Марш. Генпрокуратура порушила провадження стосовно Центра Бендукідзе, який очолює Володимир Федорин, і співзасновником якого є я, по шпигунської статті "Причетність до передачі інформації представникам іноземних держав", з прямим завданням від прокурора зібрати на нас "компрометуючі матеріали", - написав він.

Він додав, що зранку 4 грудня затримали двох працівників офісу.

"З ранку затримали двох працівників офісу: Назара і Севера. Северіон Дангадзе, один з координаторів Київської області, поміщений у СІЗО (хоч у нього і грузинське прізвище, він на 100% українець). Зараз йде обшук квартири керівника нашої Бориспільської організації Руху Нових Сил Ярослава Сарафенюка", - зазначив Саакашвілі.

Володимир Федорін в коментарі УП підтвердив інформацію про те, що ГПУ порушила провадження стосовно Центра Бендукідзе.

"Прокурор АТО" Костянтин Кулик доручив СБУ шукати "будь-яку компрометуючу інформацію" на мене і Центр Бендукідзе. Це було б смішно, якби так не смерділо кагебешними екскрементами", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Як відомо, 4 грудня правоохоронці арештували одного з лідерів "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі, керівника Київського обласного осередку "РНС" Северіона Дангадзе.