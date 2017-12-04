Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Арештували ще одного соратника Саакашвілі – РНС

Понеділок, 4 грудня 2017, 14:40
Арештували ще одного соратника Саакашвілі – РНС

Правоохоронці арештували одного з лідерів "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі, керівника Київського обласного осередку "РНС" Северіона Дангадзе.

Про це повідомили прес-службі руху.

Один із лідерів партії "Рух нових сил" Юрій Дерев'янко розповів, що Дангадзе затримали не в Києві.

"Затримали правоохоронці на території України. За що затримали – не знаємо, бо підозру ще не вручили", - сказав він. 

 
Скриншот з сайту "РУхнових сил"

Дерев'янко не зміг уточнити, які саме правоохоронці і за що затримали Дангадзе, але запевнив, що о 16:30 на прес-конференції всі подробиці арешту озвучать адвокати.

Як відомо, 17 листопада невідомі схопили і повезли грузинського добровольця АТО Вано Надірадзе, а також Тамаза Шавшішвілі, Зураба Цинцадзе і Мамуку Абшідзе в аеропорт "Київ", щоб видворити за межі країни.

Міхеіл Саакашвілі заявив, що спецназ викрав з дому журналіста провідної грузинської телекомпанії Руставі-2 Тамаза Шашвіашвілі і двох його друзів.

В СБУ згодом заявили, що спільно з НПУ, ДМС та прикордонною службами видворили з України вісьмох громадян Грузії, а рішення ухвалено на підставі відповідних матеріалів ДМС і НПУ, які свідчать, що "діяльність іноземців суперечить інтересам забезпечення нацбезпеки України".

Проте у відомстві назвали імена лише чотирьох депортованих, серед яких не було вищезгаданих людей.

Пізніше адвокат Шавшішвілі Павло Богомазов заявив, що депортовані, Цинцадзе, Абашидзе, Надірадзе та його підзахисний не мають в Україні кримінальної або адміністративної відповідальності.

Окрім того, у Державному департаменті США заявили, що поінформовані про видворення з України громадян Грузії.

Більше про депортацію грузин читайте в матеріалі УП "В'їзд заборонено. Як видворяють "грузинів Саакашвілі" з України"

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Останні новини
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
Усі новини...
Реклама: