Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

До Саакашвілі не пускають адвоката

Вівторок, 5 грудня 2017, 08:18

Правоохоронці у балаклавах і з нашивками СБУ не пропускають адвоката Міхеіла Саакашвілі Руслана Чорнолуцького до квартири його довірителя.

Про це повідомляють присутні з місця події.

На місці присутні народні депутати Віктор Чумак та Юрій Дерев'янко, які просили пропустити адвоката і не перешкоджати законному праву Саакашвілі на захист.

"Ми стоїмо біля входу до квартири. О 7 ранку почали зламувати двері, адвоката Міхеіла не пускають, народних депутатів не пускають", - сказав Чумак.   

 
скриншот з live-відео Ivan Slobodianyk

"Якщо відбуваються слідчі дії, то адвокат має бути присутній. Ці два офіцери, які тут стоять, які нам не представились, порушують закон", - сказав Дерев'янко.

Нардепи просили покликати начальника правоохоронців, однак це прохання проігнорували.

Чорнолуцький показав договір, за яким він має захищати Саакашвілі.

"От мій офіційний договір з Міхеілом. Він підписаний 23 листопада, він діючий. Прошу пропустити мене до помешкання для правового захисту мого довірителя", - сказав Чорнолуцький.

Він спробував піднятися по сходах, однак правоохоронці перекрили йому шлях і не пропустили. 

 
скриншот з live-відео Ivan Slobodianyk

Як повідомляють джерела "Української правди" в правоохоронних органах, слідство і обшуки проводить СБУ, а Генпрокуратура здійснює нагляд над ним.

Як відомо, вранці 5 грудня соратник екс-президента Грузії Давид Сакварелідзе заявив, що у квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі на вулиці Костьольній ламають двері і проводять обшук.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвіліСБУобшуки
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Саакашвілі
Грузія не "консультуватиметься" з послом, якого Київ попросив поїхати через Саакашвілі
Грузинський посол виїхав із України на тлі ситуації із Саакашвілі
Посол Грузії підтвердив, що поїде з України через ситуацію із Саакашвілі
Останні новини
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
Усі новини...
Реклама: