Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Біля дому Саакашвілі сталася штовханина

Вівторок, 5 грудня 2017, 08:33

Активісти хотіли заблокувати виходи з будівлі, де живе лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі.

Там з ранку проводить обшук Служба безпеки України.

На вулиці Костьольній сталася штовханина.

 
Фото УП

Люди кричали "Київ – вставай".

Біля будинку Саакашвілі багато його прихильників та правоохоронців.

Один із прихильників облив себе бензином і намагався підпалити себе – але йому завадили присутні.

Адвоката і нардепів пустили лише до будівлі, але не до помешкання Саакашвілі.

Теми: Саакашвілі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Саакашвілі
Грузинська влада звинуватила європейського лікаря у спробі вкрасти аналізи Саакашвілі
Польські лікарі почали обстеження Саакашвілі
Грузія не "консультуватиметься" з послом, якого Київ попросив поїхати через Саакашвілі
Останні новини
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
Усі новини...
Реклама: