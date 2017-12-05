Саакашвілі вручили підозру і вивели з квартири

Екс-президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі вручили підозру.

Про це повідомляють народні депутати та активісти Руху нових сил, що стоять біля квартири Міхеіла Саакашвілі, де проводить обшуки СБУ.

"Саакашвілі вручили підозру, є там нібито один з адвокатів, іншого адвоката не пускають", - сказав член політради "руху нових сил" Іван Слободяник.

"Саакашвілі знаходиться зараз у своїй квартирі, нам зараз повідомили, що його затримали, вручили вже чи хочуть вручити підозру", - сказав один з лідерів "РНС" Юрій Дерев'янко.

Він додав, що силовики спробують вивести Саакашвілі з квартири.

"Якось, нібито якимись дворами, його будуть з квартири витягувати чи через дах, чи через вікна", - сказав Дерев'янко.

Пізніше адвокат Павло Богомазов, який вийшов з квартири Саакашвілі повідомив, що Саакашвілі "озвучили, що його підозрюють у сприянні поваленню державного режиму".

Ще за кілька хвилин вийшов чоловік і повідомив, що зараз будуть виводити Саакашвілі і попросив не заважати їм.

Після цього з квартири у супроводі понад десятка осіб вивели Саакашвілі.

Саакашвілі вивели з квартири Скриншот з live-відео Ivan Slobodianyk

Під будинком Саакашвілі перебувають багато його прихильників, журналістів та правоохоронців. Уже сталася штовханина та спроба самопідпалу.