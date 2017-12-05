Саакашвілі погрожував стрибнути з даху
Вівторок, 5 грудня 2017, 08:46
Лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі під час обшуку в його квартирі в центрі Києва виліз на дах і погрожував, що зістрибне.
Про це повідомили "Українській правді" очевидці ранкових подій.
Саакашвілі відтягнули від краю даху, він уже пішов звідти.
За словами очевидців, політик кричав із даху, що Петро Порошенко – "злодій і зрадник"
Як відомо, вранці 5 грудня до квартири Саакашвілі на Костьольній у Києві прийшли з обшуком правоохоронці.
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"Українська правда"