Бойовики різко збільшили обстріли біля Донецької фільтрувальної станції

Російсько-терористичні війська різко збільшили кількість обстрілів у районі Донецької фільтрувальної станції.

Це відображено в щоденному звіті СММ ОБСЄ від 4.12.2017 року, інформує українська сторона СЦКК.

Так, камера місії зафіксувала 557 снарядів випущених по підконтрольній уряду України території (зі сходу на захід), що у кілька разів перевищує кількість випадків порушення режиму припинення вогню зафіксованих СММ ОБСЕ у районі одного із найнебезпечніших техногенних об’єктів регіону.

"Українська сторона СЦКК наголошує: факти, що фіксуються технічними засобами СММ ОБСЄ, на відміну від безпідставних заяв прокремлівських ЗМІ, неупереджено висвітлюють дійсний стан справ та вказують на тих, хто справді зацікавлений у загостренні ситуації на сході України", – йдеться в коментарі СЦКК.

