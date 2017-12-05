Гаазький трибунал розглядає роль РФ на Донбасі

Прокуратура Міжнародного кримінального суду розглядає можливість кваліфікації бойових дій на Донбасі як міжнародного конфлікту.

Про це йдеться в результатах попереднього розслідування подій в Україні, викладених в щорічній доповіді прокурора МКС Фати Бенсуди.

"Канцелярія Прокурора продовжує розглядати заяви про те, що Російська Федерація здійснювала і здійснює загальний контроль над збройними групами на сході України, щоб встановити, чи можна розглядати цей збройний конфлікт… як по суті міжнародний конфлікт", – зазначено в доповіді.

Наголошується також, що факт існування такого конфлікту передбачає застосування статей Римського статуту, що стосуються збройних конфліктів міжнародного характеру.

У доповіді йдеться про події часів Революції Гідності, анексії Криму і початку агресії РФ проти України на Сході, а також – про ймовірні злочини на окупованих територіях.

"Канцелярія прокурора також привела додаткові відомості, що вказують на факт існування прямого військового протистояння між збройними силами Російської Федерації і України", – зазначає прокурор МКС у частині стосовно бойових дій на Сході.

Описуючи загострення боїв в Іловайську в 2014 році та в Дебальцевому в 2015, Бенсуда також наголошує, що зріст інтенсивності бойових дій "пояснюється можливим припливом з Російської Федерації військ, транспортних засобів і озброєнь для посилення позицій збройних груп".

Крім того, за словами прокурора, після 20 лютого 2014 року на Сході України зафіксовано понад 1200 випадків можливого скоєння злочинів.

Зокрема, йдеться про понад 10 тисяч загиблих, зокрема, 2,5 тисяч цивільних, утримання під вартою та застосування тортур як до бійців, так і до цивільних, сексуальні та гендерні злочини, руйнування цивільних об'єктів та зникнення більше 15 тисяч осіб.

Крім того, Бенсуда посилається на попереднє оприлюднення оцінки подій в Криму, кваліфікованих як "міжнародний збройний конфлікт між Україною і Російською Федерацією".

"Право міжнародних збройних конфліктів може бути застосовано і після 18 березня 2014 року в тій мірі, в якій в Криму і Севастополі буде фактично зберігатися стан окупації", – йдеться в доповіді.

Серед ймовірних злочинів в Криму Бенсуда зазначає зникнення і вбивства, в тому числі, скоєні, можливо, членами так званих "загонів самооборони", жорстоке поводження з проукраїнськими активістами, примусовий призов кримчан до збройних сил РФ, утиск кримських татар, захоплення майна, переміщення населення Росії в Крим, а кримчан – за межі півострову тощо.

"Канцелярія прокурора продовжить взаємодію з органами влади України, громадянським суспільством та іншими відповідними зацікавленими сторонами з усіх питань, що мають відношення до попереднього розслідування справи "Ситуація в Україні", – підсумовує Бенсуда, зазначивши, що продовжуватиме реєстрацію звинувачень у злочинах.

Міжнародний кримінальний суд розташований в Гаазі. До його компетенції входять злочини, здійснені після набуття чинності Римського статуту.

Справа "Ситуація в Україні" є об'єктом попереднього розслідування МКС з 25 квітня 2014 року.