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Саакашвілі під Радою: Поки залишаюся тут

Вівторок, 5 грудня 2017, 15:28

Колишній президент Грузії, лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі має намір залишатися біля Верховної Ради невизначений час.

Про це він заявив журналістам 5 грудня передають "Українські новини".

"Я поки залишаюся тут, з українським народом, поки народ не відправить цих фальсифікаторів у відставку", – сказав Саакашвілі.

Зазначається, що наразі триває мітинг, зі сцени виступають активісти.

На площі Конституції, за підрахунками агентства, все ще перебувають близько 1,5 тисячі активістів.

 
Зі сцени читають вірші...
ельдар сарахман, уп

Порядок забезпечують близько 500 правоохоронців, які стоять кількома шеренгами біля парламенту, конфліктів не виникає.

 
Мітингувальники принесли й шини...
ельдар сарахман, уп

Між Радою і сценою стоїть пожежна машина, яка підключена до каналізації.

Про перебіг подій із затриманням екс-президента Грузії, екс-глави Одеської обладміністрації України Міхеіла Саакашвілі читайте онлайн УП.

Теми: Саакашвілі
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