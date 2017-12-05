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Ще двом працівникам НАБУ повідомили про підозру

Вівторок, 5 грудня 2017, 17:32
Ще двом працівникам НАБУ повідомили про підозру

Генеральна прокуратура України повідомила про підозру ще двом працівникам НАБУ.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби НАБУ.

Вказується, що у вівторок заступник генпрокурора Юрій Столярчук повідомив про підозру ще двом співробітникам НАБУ.

"Детективу НАБУ під прикриттям, раніше затриманому СБУ і ГПУ під час виконання одного з етапів спецзавдання, повідомлено про підозру 30 листопада. ГПУ інкримінує працівникам НАБУ злочини, передбачені двома статтями Кримінального кодексу України: надання неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369) та провокацію підкупу (ст. 370)", - йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що жоден із працівників НАБУ ніколи не провокував підкуп жодного з посадовців Державної міграційної служби України чи інших державних органів.

"Щодо надання неправомірної вигоди чиновниці ДМС, ці дії відбувалися в рамках виконання негласними працівниками НАБУ спеціального завдання на підставі Постанови прокурора САП про контроль над вчиненням злочину. Відтак склад правопорушення у такому випадку відсутній", - повідомили у НАБУ.

"Відповідно до матеріалів кримінального провадження, посадовець ДМСУ сама неодноразово озвучувала вимогу щодо отримання "заохочення" у сумі 30 тисяч доларів США – спочатку за позитивне вирішення питання про надання іноземцю громадянства України, а згодом – за надання посвідки на тимчасове проживання на території України", - заявили у відомстві.

Також у НАБУ заявили, що історія з "провокацією" була вигадана та використана Генеральною прокуратурою та СБУ, як "формальний привід для втручання у діяльність НАБУ, зриву таємних спецоперацій Бюро, отримання санкцій на обшук конспіративних приміщень та особистих помешкань працівників НАБУ, їхнього затримання та залякування, отримання доступу до матеріалів ОРД".

Детальніше про обшуки у НАБУ і затримання їх агентів читайте у матеріалі: Агенти під ударом. Як розвивалась і чим закінчиться чергова атака на НАБУ

Теми: НАБУГенпрокуратура
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