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В ТКГ може з'явитися ще одна спеціальна підгрупа

Вівторок, 5 грудня 2017, 17:31

У  Мінську може бути створена спеціальна підгрупа, яка буде стимулювати процес повернення Україні контролю над українсько-російським кордоном.

Про це повідомила повідомила у Facebook речник представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Вона зазначила, що в політичній підгрупі українські представники ставлять питання повернення контролю за непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону.

За її словами,  йдеться про створення спеціальної "підгрупи з кордону".

Також речниця Кучми зазначила, що сторони домовились щодо ремонту пішохідного мосту в Станиці Луганській.

Роботи заплановано на 9-10 грудня із залученням СММ ОБСЄ. Роботу КПВВ на цей період буде тимчасово призупинено. Це оновлення мосту є вкрай необхідним: щодоби його перетинають до 10 тисяч людей", - написала вона.

Оліфер додала, що в цей перiод особливо актуальне та важливе відкриття КПВВ "Золоте".

Крім того, вона повідомила, що 2 грудня на околиці н.п. Верхньоторецьке, поблизу колишнього спостережного поста бойовиків, було виявлено міну МОН-50 та гранату Ф-1, встановлену на розтяжку. 

За її словами, в Україні такі міни ніколи не виготовлялися. Ця мiна була ввезена з територiї РФ, де була виготовлена 2002 року, про що свiдчить вiдповiдне маркування.

Раніше повідомлялося, що Українська сторона в Тристоронній контактній групі обговорила безпекові питання, зокрема обстріли населених пунктів із забороненої Мінськими угодами зброї та наполягла на наданні СММ ОБСЄ повного доступу до всієї території ОРДЛО.

Українська правда

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Теми: ОРДЛОМінські угоди
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