ООН призупиняє продовольчу допомогу жителям Донбасу

Всесвітня продовольча програма (ВПП), яка є підрозділом ООН, призупинить надання допомоги жителям сходу України.

Про це повідомляє DW з посиланням на Reuters.

Речник організації у вівторок, 5 грудня, заявив, що припинення постачання допомоги на Донбас у наступні 2 місяці пов'язане з браком фінансування ВПП.

За його словами, через проблеми з коштами для організації ставало дедалі складніше продовжувати реалізовувати свої програми в Україні.

Водночас речник наголосив, що "ВПП продовжуватиме свою діяльність в обмеженому режимі на Сході України щонайменше до середини 2018 року та буде й надалі стежити за ситуацією в країні".

Як відомо, раніше координатор системи ООН в Україні Ніл Вокер повідомив, що Україна займає перше місце в світі за кількістю жертв від вибухів мін і третє місце - за забрудненням території мінами.