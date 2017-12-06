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Канада закликає РФ звільнити всіх політв'язнів

Середа, 6 грудня 2017, 02:16

Уряд Канади закликав Росію виконувати свої міжнародні зобов'язання та дотримуватися загальновизнаних прав людини.

Про це заявив представник голови МЗС країни Мет Декорсі, передає Укрінформ.

"Ми закликаємо Росію поважати свої зобов'язання відповідно до міжнародних прав людини та гуманітарного права й звільнити усіх політичних в'язнів" - підкреслив Декорсі.

"Ми продовжуватимемо закликати до захисту усіх громад кримського півострова, у тому числі кримських татар", - також наголосив політик.

Як відомо, раніше російський правозахисний центр "Меморіал" оновив список політв`язнів у РФ - до нього входять 117 осіб. У минулорічному списку було 102 людини.

"Українська правда" в Threads

Теми: політв'язніРосіяКанадакримські татари
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