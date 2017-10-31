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"Меморіал" опублікував новий список політв`язнів РФ - 117 осіб

Вівторок, 31 жовтня 2017, 03:59
Меморіал опублікував новий список політв`язнів РФ - 117 осіб
DW

Російський правозахисний центр "Меморіал" оновив список політв`язнів у Росії.

Про це повідомляє офіційний сайт центру.

Правозахисники наголошують, що більшість засуджених - мусульмани, яких звинуватили у причетності до забороненої в РФ організації "Хізб ут-Тахрір".

"Меморіал" підкреслює, що серед політичних в`язнів багато українців: Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Станіслав Клих та інші.

Також повідомляється, що у минулорічному списку було 102 людини.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіяполітв'язні
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