"Меморіал" опублікував новий список політв`язнів РФ - 117 осіб

Російський правозахисний центр "Меморіал" оновив список політв`язнів у Росії.

Про це повідомляє офіційний сайт центру.

Правозахисники наголошують, що більшість засуджених - мусульмани, яких звинуватили у причетності до забороненої в РФ організації "Хізб ут-Тахрір".

"Меморіал" підкреслює, що серед політичних в`язнів багато українців: Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Станіслав Клих та інші.

Також повідомляється, що у минулорічному списку було 102 людини.