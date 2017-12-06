Путін оголосив, що вчетверте піде на вибори президента

Президент Росії Володимир Путін оголосив про участь на виборах президента.

Про це він сказав на мітингу-концерті, присвяченому 85-річчю Горьківського автомобільного заводу, повідомляє видання "Дождь".

"Я буду висувати свою кандидатуру на посаду президента Російської Федерації", - сказав Путін.

Він зазначив, що "кращого місця і кращого приводу для оголошення про це, напевно, немає".

Со второго раза Путин все-таки согласился: pic.twitter.com/1ctRsQDyHy — Meduza (@meduzaproject) December 6, 2017

Повідомлялося, що прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв не буде конкурентом Путіну на президентських виборах.

Вибори президента Росії пройдуть в березні 2018 року.

Як відомо, про намір брати участь в них оголосили співзасновник партії "Яблуко" Григорій Явлінський, журналістка Ксенія Собчак та ще дві телеведучі – Анфіса Чехова та Катя Гордон, порнозірка Олена Бєркова та головний комуніст Росії Геннадій Зюганов.