Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін оголосив, що вчетверте піде на вибори президента

Середа, 6 грудня 2017, 15:49
Путін оголосив, що вчетверте піде на вибори президента
kremlin.ru

Президент Росії Володимир Путін оголосив про участь на виборах президента.

Про це він сказав на мітингу-концерті, присвяченому 85-річчю Горьківського автомобільного заводу, повідомляє видання "Дождь".

"Я буду висувати свою кандидатуру на посаду президента Російської Федерації", - сказав Путін.

Він зазначив, що "кращого місця і кращого приводу для оголошення про це, напевно, немає".

Повідомлялося, що прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв не буде конкурентом Путіну на президентських виборах.

Вибори президента Росії пройдуть в березні 2018 року.

Як відомо, про намір брати участь в них оголосили співзасновник партії "Яблуко" Григорій Явлінський, журналістка Ксенія Собчак та ще дві телеведучі – Анфіса Чехова та Катя Гордон, порнозірка Олена Бєркова та головний комуніст Росії Геннадій Зюганов.

"Українська правда" у Threads

Теми: Путінпрезидент
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Путін
Ердоган після Зеленського може поговорити із Путіним – ЗМІ
Путін зашкодив собі, коли визнав фінансування Вагнера – Лінкявічюс
Лукашенко схиляє Україну до переговорів із РФ, ставлячи за приклад Пригожина
Останні новини
05:52
З Латвії видворили голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
Усі новини...
Реклама: