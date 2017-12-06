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БПП одночасно зі звільненням Соболєва хоче розгляд аудитора НАБУ

Середа, 6 грудня 2017, 13:51

Депутат від "БПП" Юрій Буглак  звернувся до голови парламентського комітету з питань протидії корупції Єгора Соболєва з проханням  розглянути питання відбору аудитора НАБУ від Верховної Ради.

Про це йдеться у відповідному листі нардепа.

Згідно з листом, Буглак пропонує включити до порядку денного засідання комітету на 6 грудня і розглянути першим питанням відбір кандидата від Верховної Ради у члени комісії незалежної зовнішньої оцінки (аудиту) діяльності НАБУ.

Він зазначив, що це питання актуальне, оскільки парламент майже рік не може визначитися зі своїм кандидатом.

 
 

Також у четвер у Раді генпрокурор Юрій Луценко звернувся  до керівництва комітету з проханням призначити аудит НАБУ. Він переконує, що в нього є інформація, яку він може передати аудиторам.

В той же час, представники "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту", "Відродження" офіційно ініціювали процедуру відкликання Єгора Соболєва з посади голови парламентського комітету з протидії корупції.

"Все чесно. Я 15 місяців заважав Порошенку і Ко призначити залежного аудитора НАБУ, за допомогою якого вони збираються розправитися з командою Артема Ситника", - зазначив Соболєв.

За його словами,  рекомендовані комітетом Роберт Сторч (аудитор ФБР), Марта Борщ (прокурор на процесі США проти Лазаренка) та Карлос Кастресана (керівник антикорупційного трибунала для Гватемали)  "клептократам не підійшли" і вони перейшли у контратаку.

Як відомо, раніше комітет Ради не зміг вирішити питання з обранням свого аудитора, хоча було кілька спроб.

Водночас активісти з Реанімаційного пакету реформ та Центру протидії корупції застерігають, що члени комітету від БПП та "Народного фронту" хочуть рекомендувати ВР "зручного аудитора НАБУ".

21 березня Верховна Рада вже голосувала за свого аудитора в НАБУ. Фракції БПП і "Народний фронт" підтримували тоді кандидатуру британця Найджела Брауна, якого навіть прозвали "ручним аудитором". Але тоді парламент не зміг обрати аудитора по своїй квоті.

16 травня стало відомо, що відхилений Радою Браун знову братиме участь у відборі кандидатів до складу комісії зовнішнього контролю з проведення аудиту ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро.

Як відомо, для участі в конкурсі надійшло 9 заявок, з них 7 повністю відповідають вимогам конкурсу.

Серед поданих заявок для участі в конкурсі - заявка від адвоката з США Марти Борщ, прокурора з Іспанії Карлоса Кастресана.

У конкурсі також висловили бажання брати участь Нейджел Браун, якому дала рекомендації фракція "Блок Петра Порошенко", професор Київського національного університету ім. Т.Шевченка Олександра Яновська, адвокат, представник Академії адвокатури Сергій Гончаренко.

Українська правда

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Теми: БППНАБУВерховна РадаСоболєвЛуценко
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