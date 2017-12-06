Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ДТП з авто Димінського: суд призначив повторну експертизу

Середа, 6 грудня 2017, 20:02

Печерський райсуд Києва призначив повторну експертизу біологічних матеріалів у справі про ДТП за участю автомобіля президента футбольного клубу "Карпати" Петра Димінського, у результаті якої загинула жінка.

Про це йдеться у рішенні суду від 23 листопада, передають "Українські Новини".

Зазначається, що про повторну експертизу клопотали адвокати підозрюваного у цій справі охоронця Димінського Андрія Борща. Вони пояснили її тим, що керівники міністерства внутрішніх справ привселюдно оголосили результати біологічної експертизи, за якими за кермом автомобіля був не Борщ, а Димінський.

Водночас слідство не надало захисту відповідних документальних підтверджень. Суд підтримав клопотання захисту.

"Існує ймовірність, що залучені органом досудового розслідування експерти є упередженими (висновки експертів Державного науково-дослідного експертного центру, підпорядкованого МВС України, були надані після озвучування їхніх результатів керівними посадовими особами МВС України)", - вирішив суддя.

У зв'язку з цим, суддя призначив комісійну судову молекулярно-генетичну експертизу, проведення якої доручили експертам комунальної установи "Одеське обласне бюро судово-медичної експертизи".

Експертиза повинна виявити, кому належать біологічні зразки, знайдені на кермі автомобіля Mercedes-Benz S65, і чи можливе штучне нанесення їх на поверхні та у салоні автомобіля.

Результати експертизи слідство зобов'язане надати стороні захисту. Постанова суду оскарженню не підлягає.

Як відомо, 18 серпня автомобіль власника ФК "Карпати" Петра Димінського став учасником аварії, в результаті якої загинула 31-річна Наталія Тріла.

Тоді провину в наїзді на її автомобіль взяв на себе  охоронець Димінського Андрій Борщ. Його взяли під варту, проте напередодні рішенням суду міру запобіжного заходу було змінено на цілодобовий домашній арешт.

Сам Димінський з 22 серпня перебуває поза межами України.

30 серпня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що проведена експертиза ДНК з подушок безпеки в автомобілі засвідчила, що охоронець Димінського, який взяв на себе вину за ДТП, не був за кермом на момент аварії.

"Українська правда" у Threads

Теми: судДТП
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
суд
Коломойський вступає у судову справу на боці росіянина-олігарха щодо конфіскації активів VS Energy
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
Останні новини
05:52
З Латвії видворили голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
Усі новини...
Реклама: