ДТП з авто Димінського: суд призначив повторну експертизу

Печерський райсуд Києва призначив повторну експертизу біологічних матеріалів у справі про ДТП за участю автомобіля президента футбольного клубу "Карпати" Петра Димінського, у результаті якої загинула жінка.

Про це йдеться у рішенні суду від 23 листопада, передають "Українські Новини".

Зазначається, що про повторну експертизу клопотали адвокати підозрюваного у цій справі охоронця Димінського Андрія Борща. Вони пояснили її тим, що керівники міністерства внутрішніх справ привселюдно оголосили результати біологічної експертизи, за якими за кермом автомобіля був не Борщ, а Димінський.

Водночас слідство не надало захисту відповідних документальних підтверджень. Суд підтримав клопотання захисту.

"Існує ймовірність, що залучені органом досудового розслідування експерти є упередженими (висновки експертів Державного науково-дослідного експертного центру, підпорядкованого МВС України, були надані після озвучування їхніх результатів керівними посадовими особами МВС України)", - вирішив суддя.

У зв'язку з цим, суддя призначив комісійну судову молекулярно-генетичну експертизу, проведення якої доручили експертам комунальної установи "Одеське обласне бюро судово-медичної експертизи".

Експертиза повинна виявити, кому належать біологічні зразки, знайдені на кермі автомобіля Mercedes-Benz S65, і чи можливе штучне нанесення їх на поверхні та у салоні автомобіля.

Результати експертизи слідство зобов'язане надати стороні захисту. Постанова суду оскарженню не підлягає.

Як відомо, 18 серпня автомобіль власника ФК "Карпати" Петра Димінського став учасником аварії, в результаті якої загинула 31-річна Наталія Тріла.

Тоді провину в наїзді на її автомобіль взяв на себе охоронець Димінського Андрій Борщ. Його взяли під варту, проте напередодні рішенням суду міру запобіжного заходу було змінено на цілодобовий домашній арешт.

Сам Димінський з 22 серпня перебуває поза межами України.

30 серпня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що проведена експертиза ДНК з подушок безпеки в автомобілі засвідчила, що охоронець Димінського, який взяв на себе вину за ДТП, не був за кермом на момент аварії.