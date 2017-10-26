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Справа Димінського: Охоронець, який взяв вину в ДТП, підпадає під амністію

Четвер, 26 жовтня 2017, 17:58

Охоронець бізнесмена, президента футбольного клубу "Карпати" (Львів) Петра Димінського Андрій Борщ, підозрюваний у причетності до смертельного ДТП у Львівській області, підпадає під амністію.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають "Українські новини".

У публікації наголошується, що слідчий Нацполіціі звернувся до суду з клопотанням, згідно з яким попросив продовження запобіжного заходу для Борща

у вигляді домашнього арешту. Мотивовано воно було тим, що Генпрокуратура продовжила термін розслідування кримінального виробництва до 19 лютого 2018 року і потрібно провести ще ряд слідчих дій.

"Однак суд, який відбувся 18 жовтня, лише частково задовольнив клопотання слідства, зазначивши, що Борщ підпадає під амністію", - повідомляє агентство.

У рішенні сказано, що оскільки Борщ має постійне місце проживання, одружений і має неповнолітню дитину, раніше не порушував умов, які вимагало від нього слідство, а також "з урахуванням того, що він підпадає під дію закону України "Про амністію в 2016 році" , слідчий суддя вважає за можливе змінити умови запобіжного заходу".

У підсумку, суд зобов'язав його здати закордонний паспорт, а також заборонив спілкуватися з потерпілими і свідками.

Термін дії обмеження продовжений до 17 грудня.

Як відомо, ДТП за участю автомобіля Димінського сталася 18 серпня на трасі М10 Львів-Краковець у селі Ямельня, Яворівського району близько 15:10. В аварії загинула 31-річна Наталія Тріла.

Власник ФК "Карпати" і телеканалу ZIK Петро Димінський був на місці аварії. Відомо, що він часто особисто керує Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР, який став учасником ДТП. Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.

Охоронець бізнесмена заявив, що винуватцем ДТП є він. Галицький районний суд міста Львова заарештував охоронця Димінського.

Брат загиблої в ДТП дівчини стверджує, що саме Димінський був за кермом Мерседеса в момент аварії.

22 серпня вранці бізнесмену була офіційно вручена повістка на допит. Через годину він вилетів на приватному літаку зі Львова до Женеви.

23 серпня Димінський не прибув на допит у поліцію.

Поліція встановила відсутність провини охоронця Димінського в ДТП зі смертельними наслідками на Львівщині.

Сам Димінський каже, що готовий співпрацювати зі слідством, однак досі не повернувся з-за кордону.

5 вересня охоронцю Димінського Андрію Борщу, якому висунули підозру у вчиненні смертельної ДТП, змінили міру запобіжного заходу з перебування в СІЗО на цілодобовий домашній арешт.

Поліція повідомляла, що вилучені з автомобіля Димінського біологічні зразки будуть відправлені на молекулярно-генетичну, автотехнічну та інші експертизи.

Українсьа правда

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Теми: ДТПЛьвів
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