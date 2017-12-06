Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЄС стурбований можливою відставкою Соболєва

Середа, 6 грудня 2017, 21:45

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хьюг Мінгареллі стурбований тим, що члени комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції ініціювали відкликання Єгора Соболєва з посади голови комітету.

Про це йдеться у відповіді на запит "Інтерфакс-Україна".

"Ми стурбовані тим, що більшість членів комітету по боротьбі з корупцією вирішили рекомендувати Раді звільнення глави комітету пана Соболєва. Я хотів би закликати Раду ретельно подумати, перш ніж така рекомендація буде проголосована на пленарному засіданні, беручи до уваги міжнародну стурбованість з приводу поточних подій в боротьбі з корупцією в Україні ", - зазначається у документі.

Мінгареллі підкреслив, що за останні роки Україна зробила важливі кроки для активізації боротьби з корупцією та вказав на внесок антикорупційного комітету Ради у цьому.

"В останні роки комітет по боротьбі з корупцією під головуванням нинішнього глави Соболєва зробив дуже важливу і вражаючу роботу з надання допомоги в створенні нових органів по боротьбі з корупцією і забезпечення того, щоб Україна виконала умови плану дій щодо візової лібералізації, пов'язаних з боротьбою з корупцією. Кожен громадянин України і друзі України можуть пишатися цими досягненнями", - написав Мінгареллі.

Дипломат застеріг від будь-яких відступів в антикорупційних реформах.

"Необхідно захищати нові інститути, такі як НАБУ. Їм має бути надано простір і ресурси для роботи, щоб демонструвати результати в боротьбі з корумпованими чиновниками. Важливу роль в цьому відіграють Рада і антикорупційний комітет", - додав він.

За його словами, спроби підірвати боротьбу з корупцією стануть регресом процесу реформ в Україні і не залишаться непоміченими.

Як відомо, 6 грудня антикорупційний комітет проголосував за відставку Соболєва з посади голови.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄССоболєв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
ЄС
Орбан: Угорщина не буде виконувати рішення ЄС щодо мігрантів
Санкції з часом ще сильніше вдарять по Росії – ЄС
Рада ЄС і Європарламент погодили проєкт розширення виробництва боєприпасів
Останні новини
05:52
З Латвії видворили голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
Усі новини...
Реклама: