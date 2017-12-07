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Лещенко: Окрім підтримки США, Україна може втратити безвіз

Четвер, 7 грудня 2017, 03:34

Якщо Верховна Рада підтримає законопроект, який дозволить депутатам звільняти керівників антикорупційних органів простою більшістю голосів, Україна може втратити безвізовий режим із країнами ЄС.

Про це заявив народний депутат Сергій Лещенко.

Проект Закону України № 7362 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення парламентського контролю" поставить антикорупційні органи у залежність від керівництва держави, що означатиме згортання в Україні антикорупційної реформи.

"Крім скорочення допомоги в області безпеки з США, Україна також стикається з можливим переглядом безвізового режиму з ЄС. Він був наданий в результаті розпочатої антикорупційної реформи, яка зараз перебуває під загрозою через клептократичне керівництво України, в тому числі президента Порошенка", - написав Лещенко в twitter.

Раніше радник колишнього віце-президента США Джо Байдена Майкл Карпентер заявив, що рекомендуватиме скоротити урядову допомогу США Україні у разі, якщо Верховна Рада проголосує за звільнення глави Антикорупційного комітету Єгора Соболєва та глави НАБУ.

Як повідомлялось, із закликом до Верховної Ради не голосувати за вказані рішення виступила міжнародна антикорупційна мережа Transparency International Україна.

Верховна Рада розглядатиме цей законопроект 7 грудня.

Теми: НАБУВерховна РадаЄСбезвіз
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