МВФ: Київ має зупинити атаку на НАБУ та створити антикорупційний суд

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард у окремій заяві нагадала українським партнерам, що антикорупційні вимоги лишаються ключовими умовами співпраці України з МВФ.

Текст заяви розміщений на сайті Фонду, пише Європейська правда.

Лагард заявила, що вона "глибоко занепокоєна останніми подіями в Україні, які здатні відмотати назад прогрес, досягнутий раніше у створенні незалежних органів з протидії корупції високого рівня, в тому числі Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП)". Очільниця МВФ наголосила, що боротьба з корупцією лишається ключовою вимогою не лише західних партнерів, але також українського суспільства.

Окрім того, антикорупційні індикатори є ключовими зобов’язаннями уряду України за програмою співпраці з МВФ і є критичними умовами зростання економіки.

"Ми наполегливо закликаємо українську владу та парламент захистити незалежність НАБУ та САП.

Ми також наполегливо закликаємо владу показати швидкий прогрес щодо законодавства, яка має запустити роботу незалежного Антикорупційного суду, у відповідності до рекомендацій Венеціанської комісії Ради Європи. Створення суду є суттєвою умовою для винесення таких рішень у корупційних справах високого рівня, які заслуговували б на довіру", - йдеться у заяві Лагард.

Як повідомлялося, 7 грудня депутати Верховної Ради мають голосувати за законопроект, який уможливлює звільнення директора НАБУ без аудиту.

Цей проект викликав жорстку реакцію партнерів України, які попередили, що атака на НАБУ матиме наслідки для підтримки України.

Пізніше стало відомо, що законопроект знято з порядку денного засідання ВР.