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Найєм: Законопроект про вбивство НАБУ знято з порядку денного

Четвер, 7 грудня 2017, 04:55
Найєм: Законопроект про вбивство НАБУ знято з порядку денного

Верховна Рада 7 грудня не буде розглядати законопроект, що дозволяє парламенту висловлювати недовіру і звільняти керівництво антикорупційних органів.

Про це повідомив народний депутат Мустафа Найєм в facebook.

Секретаріати парламентських фракцій отримали оновлений порядок денний, в якому немає проекту №7362, повідомив він.

"Вони відступили. Законопроект, який давав парламенту право одноосібного звільнення глави НАБУ, САП і членів НАЗК знято з порядку денного і НЕ буде розглядатися Верховною Радою", - написав Найєм.

"Коли-небудь події цієї ночі увійдуть до підручників історії. Зараз просто повірте на слово: тверезість окремих політиків, реакція громадськості, ЗМІ та особисті контакти безлічі активістів в міжнародних організаціях зіграли не останню роль у цій історії", - додав він.

Як повідомлялося, проект Закону України № 7362 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення парламентського контролю" Верховна Рада планувала розглянути 7 грудня.

У разі прийняття цього документа, антикорупційні органи потрапили б у залежність від керівництва держави, що означало б згортання в Україні антикорупційної реформи.

Законопроект був внесений до Ради 6 грудня главами фракцій БПП і Народний фронт Артуром Герасимовим і Максимом Бурбаком. Лідер Народного фронту Арсеній Яценюк заявив, що його фракція виступає за невідкладне прийняття закону України про Антикорупційний суд і голосування в Раді за призначення аудитора НАБУ.

При цьому він заявив і про підтримку знятого з порядку денного законопроекту.

Раніше між НАБУ, ГПУ і СБУ розгорівся конфлікт. Агент Бюро під прикриттям був затриманий співробітниками спецслужби. Генпрокуратура підозрює його в провокуванні хабара. НАБУ звинуватило ГПУ і СБУ в зриві секретної операції з виявлення корупції в Державній міграційній службі.

При цьому генпрокурор Юрій Луценко заявив, що весь апарат агентів НАБУ на сьогоднішній день поза законом, а під час роботи вони використовують контрабандну техніку, а також незаконно співпрацюють з "іноземними агентами".

У свою чергу глава НАБУ Артем Ситник слова Луценка спростував. Також із заявою з цього приводу виступило ФБР.

Дії ГПУ засудив і Державний департамент США, назвавши зрив спецоперації НАБУ "підривом незалежних антикорупційних інституцій".

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"Українська правда" у Threads

Теми: НАБУВерховна Рада
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