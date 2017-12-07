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НАБУ: Законопроект "про вбивство бюро" - частина великого плану

Четвер, 7 грудня 2017, 09:58

Національне антикорупційне бюро пояснило, які загрози для боротьби з корупцією в Україні містить запропонований Верховній Раді законопроект №7362.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

"У разі ухвалення цього законопроекту буде завдано нищівного удару по незалежності новостворених антикорупційних органів та тих здобутків у боротьбі з корупцією, яких їм вдалося досягти попри системний опір правлячих еліт", – наголошує бюро.

На його думку, існує велика ймовірність того, що даний законопроект може бути ухвалений найближчим часом.

Борці з корупцією переконані, що ця законодавча ініціатива є частиною великого плану, який увійшов в активну фазу і головною метою якого є знищення НАБУ і САП, блокування розслідувань щодо топ-посадовців та звільнення корупціонерів від відповідальності.

"Спроби обмежити незалежність НАБУ матимуть незворотні наслідки для боротьби з корупцією в Україні", - йдеться в повідомленні.

У НАБУ розповіли, що, зокрема, законопроект спрощує процедуру звільнення директору НАБУ через висловлення йому недовіри простою більшістю голосів у парламенті. Такий самий механізм звільнення пропонують застосовувати й до керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Крім того, законодавча новела значно розширює повноваження комісії зовнішнього контролю НАБУ через надання її членам доступу до державної таємниці та права перевіряти не тільки завершені й передані до суду справи, але й поточні розслідування.

"Звертаємо увагу, закон "Про Національне антикорупційне бюро" встановив чіткі вимоги до контролю над діяльністю НАБУ та його підзвітності, яких не має жоден інший правоохоронний орган в Україні", - нагадали в антикорупційному відомстві.

Як відомо, проект Закону України № 7362 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення парламентського контролю" Верховна Рада планувала розглянути 7 грудня.

Законопроект був внесений до Ради 6 грудня главами фракцій БПП і Народний фронт Артуром Герасимовим і Максимом Бурбаком.

Але пізніше депутат Мустафа Найем повідомив, що цього законопроекту немає в порядку денному парламенту на 7 грудня.

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Українська правда
Теми: НАБУВерховна Радазаконодавство
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