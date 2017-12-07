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Україну чекатиме непорозуміння з ЄС через відставку Соболева - джерело

Четвер, 7 грудня 2017, 16:09

Звільнення голови комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції Єгора Соболєва викличе незадоволення в структурах Європейського союзу, і офіційному Києву про це відомо.

Про це "Європейській правді" повідомив європейський високопосадовець у розмові на умовах анонімності.

Співрозмовник ЄП зазначив, що українська влада знає про позицію Брюсселя. Зокрема, в четвер відбулася телефонна розмова з одним із представників команди президента Петра Порошенка, під час якої в ЄС отримали підтвердження, що відставка Соболева має відбутися.

"Добре, що було ухвалене рішення відмовитися від законопроекту №7362, але рішення щодо Соболева суперечить очікуванням; отже, проблема не є вирішеною", - поділився спостереженнями посадовець.

7 грудня Верховна Рада звільнила Єгора Соболєва з посади голови антикорупційного комітету.

Як відомо, раніше ЄС висловив стурбованість тим, що члени комітету ініціювали відкликання Єгора Соболєва з посади голови комітету.

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