Рада звільнила Соболєва з посади голови антикорупційного комітету

Верховна Рада проголосувала за усунення нардепа від "Самопомочі" Єгора Соболєва з посади керівника комітету з протидії корупції.

Відповідний проект постанови №7368 підтримали 256 депутатів.

Зокрема за рішення проголосували 108 депутатів від БПП, 65 - від "Народного фронту", 32 - від "Опозиційного блоку", 15 - від "Радикальної партії", 17 - від "Відродження" та 13 - від групи "Воля народу".

Коментуючи цю ініціативу, голова фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов заявив, що за керування Соболєва комітет з питань запобігання і протидії корупції працював неефективно.

"Чому багато питань не ставилися на голосування, чому не поважали членів комітету?" – поставив він риторичні питання до Соболєва.

Також з критикою Соболєва виступив співголова фракції "Опозиційний блок" Олександр Вілкул. Він назвав його аморальним типом.

Сам колишній голова комітету зазначив, що його звільнення – це частина великого плану влади.

"План такий – поламати незалежність Антикорупційного бюро і Антикорупційної прокуратури, створити фейковий Антикорупційний суд або взагалі його не створювати і закрити майно посадовців", - сказав Соболєв.

Він додав, що протягом його роботи на цій посаді ніяких претензій йому ніхто не висував, а всі вони виникли тільки зараз.

Хто голосував за відставку РПР

Як повідомлялося, ініціатори звільнення Соболєва зазначають, що він відкликається з посади голови комітету "у зв’язку з незадовільною роботою".

Також, зазначають вони, причина в тому, що через порушення Соболєвим регламенту Ради не відбуваються засідання комітету, а також "мають місце інші численні порушення". Які саме, не вказується.

Після зняття Соболєва з посади голови він залишається членом комітету.

Як відомо, саме антикорупційний комітет розглядає призначення аудитора НАБУ від Верховної Ради. 6 грудня БПП одночасно зі звільненням Соболєва запропонував комітету розгляд цього питання.

6 грудня члени парламентського комітету з питань протидії корупції проголосували за направлення до Верховної Ради пропозиції про зняття з посади голови Єгора Соболєва.

Водночас народні депутати Артур Герасимов та Максим Бурбак подали проект закону, який уможливлює звільнення директора НАБУ без аудиту.

Нардеп Сергій Лещенко заявив, що якщо Верховна Рада підтримає законопроект, який дозволить депутатам звільняти керівників антикорупційних органів простою більшістю голосів, Україна може втратити безвізовий режим із країнами ЄС.

Ввечері 6 грудня керівництво "Народного фронту" зустрічалося із послом США Йованович, після чого змінило позицію щодо закону про "ліквідацію НАБУ".

Пізніше стало відомо, що Верховна Рада 7 грудня не буде розглядати законопроект, що дозволяє парламенту висловлювати недовіру і звільняти керівництво антикорупційних органів. Законопроект відкликали.

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Євген Кізілов, УП