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Росія відмовилась передати Україні політв'язня Виговського

Четвер, 7 грудня 2017, 21:58

Росія відмовилась передати Україні політичного в'язня Валентина Виговського, він буде відбувати термін ув'язнення за звинуваченнями у шпигунстві.

Про це повідомив адвокат Ілля Новіков.

"У листопаді Валентин Виговський отримав повідомлення, що Росія відмовляється передавати його Україні за процедурою "напряму для відбування покарання на Батьківщині" в порядку глави 55 КПК РФ", - написав він.

Новіков зазначив, що Виговський був першим, по кому запустили цю процедуру в січні 2017 року.

"Була теорія, що, можливо, це буде робочий варіант обміну, який не потребує підписання Путіним помилування. Тому що Путіну явно не подобається їх підписувати, а особливо відповідати потім на питання про це. Спробувати варто, хоча б щоб переконатися, що не працює. Переконалися. Цей варіант закритий", - повідомив адвокат.

Валентин Виговський відбуває 11 років ув'язнення за звинуваченнями у шпигунстві у Кіровській області.

Раніше повідомлялося, що 5 грудня 2015 Московський обласний суд засудив Валентина Виговського, затриманого в Криму у вересні 2014 року за "шпигунство" на користь України, до 11 років ув'язнення в колонії суворого режиму. Верховний суд РФ в березні 2016 визнав законним цей вирок.

Теми: РосіяПутінв'язниця
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