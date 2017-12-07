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ООН: у 2018 році гумдопомога Донбасу складе $187 млн

Четвер, 7 грудня 2017, 23:55
ООН: у 2018 році гумдопомога Донбасу складе $187 млн

Для забезпечення гуманітарною допомогою жителів Донбасу потрібно виділити $187 млн.

Про це заявив координатор системи ООН в Україні Ніл Вокер, передає Центр новин ООН.

"Наступного року на надання гуманітарної допомоги жителям України буде потрібно $187 млн. Криза, пов'язана з конфліктом на сході країни, торкнулася 4,4 млн осіб, з яких 3,4 млн потребують допомоги, а 2,3 млн знаходяться в особливо невигідному становищі", - підкреслив Вокер.

"Близько 1,2 млн людей відчувають брак продовольства - це в два рази більше, ніж минулого року. Зростає також кількість випадків стійкого до антибіотиків туберкульозу, ВІЛ і навіть поліомієліту", - також наголосив координатор ООН.

Як відомо, раніше Всесвітня продовольча програма (ВПП), яка є підрозділом ООН, на 2 місяці призупинила надання допомоги жителям Донбасу.

Теми: ДонбасООН
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