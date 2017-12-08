Нардеп врятував від арешту людину, що лишила місто без тепла – ГПУ

Нардеп з групи "Воля народу" Іван Фурсін взяв на поруки засновника ТОВ "Смілаенергоінвест", що підозрюється в привласненні 38,5 мільйонів гривень споживачів тепла.

Про це повідомляє у Facebook речниця генпрокурора Лариса Сарган.

За її словами, 7 грудня Придніпровський районний суд Черкас відмовив в задоволенні клопотання слідчого, погодженого прокурором, про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді взяття під варту з можливістю внесення застави на суму завданих збитків - 38 мільйонів 530 тисяч гривень. Замість цього слідчий суддя віддав його під особисту поруку Фурсіна.

Прокурор у кримінальному провадженні на вказане судове рішення вніс апеляційну скаргу.

За словами Сарган, 5 грудня правоохоронці затримали засновника ТОВ "Смілаенергоінвест" за підозрою в організації злочинної схеми з привласнення коштів споживачів. Вона наголосила, що ці його дії призвели до того, що в Смілі Черкаської області був зірваний опалювальний сезон через вимкнення частини котелень.

"Зазначеній вище особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах) КК України", - пише речниця.

Читайте також: Місто без керма. Як провінційна Сміла напередодні зими залишилася без тепла