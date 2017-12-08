Соболєв розповів, як на посаді глави комітету заважав Порошенку

Звільнений голова антикорупційного комітету нардеп Єгор Соболєв розповів про 10 досягнень на цій посаді, якими він пишається.

Відповідне повідомлення він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, в грудні 2014 року він запросив до комісії з проведення конкурсу на директора НАБУ гендиректора Європейського управління боротьби з шахрайством Джованні Кесслєра.

"Це зіграло важливу роль у проведенні першого справжнього конкурсу з обрання посадовця такого рівня як директор НАБУ. І допомогло зупинити спробу Петра Порошенка скасувати конкурс після визначення двох фіналістів, які Банковій не сподобалися", - зазначає Соболєв.

Також, пише депутат, він запровадив правила повної відкритості роботи комітету. На його сайті почали заздалегідь оприлюднюватися анонси засідань, ухвалені рішення та стенограми дискусій. Одночасно відкрились двері комітету для експертів, громадськості і медіа. Також Соболєв запровадив практику оприлюднення інформації про прогульників.

За словами Соболєва, в січні 2015 року він ініціював відставку генпрокурора Віталія Яреми, який зрештою подав заяву про звільнення.

У грудні 2014 - лютому 2015 року, пише нардеп, він очолив робочу групу, яка підготувала закон про незалежність Антикорупційного бюро та Антикорупційної прокуратури.

Крім того, продовжує Соболєв, З березня по жовтень 2015 року він очолив робочу групу з розробки закону про відкритість інформації про власників нерухомості, землі та автомобілів.

"Завдяки відкриттю цієї інформації тепер журналісти та й громадяни самостійно мають змогу контролювати, яким майном володіє не лише посадовець, але й вся його родина, друзі та помічники", - підкреслює він.

У цей самий період, за словами Соболєва, у комітеті був підготовлений закон про протидію політичній корупції. Ним було запроваджено фінансування партій за рахунок платників податків та відкрита звітність про витрати партій.

Також, зазначає депутат, у травні-липні 2015 року комітет розробив закон про повноту майбутніх е-декларацій.

"Тепер всі посадовці повинні декларувати не лише офіційно зареєстроване на них майно, а й все, що записано на інших, але фактично перебуває в їхньому розпорядженні, плюс так звані "недобудови", - пояснює він.

Крім того, за словами Соболєва, за домовленістю комітету з міжнародним фондом "Відродження" була утворена незалежна Рада громадських експертиз, яка тепер є ключовим постачальником до комітету інформації від експертів, бізнес-асоціацій, аналітичних центрів про корупційні норми у законопроектах, що реєструються в парламенті.

У 2016 році, пише депутат, головним результатом роботи його комітету стало запровадження е-декларування.

"Ми зупинили спроби в останній момент переписати законодавство. Ми змусили Агенцію із запобігання корупції такі оголосити старт е-декларування", - зазначає він.

Також, каже колишній керівник, він листувався, зустрічався та домовлявся з представниками ЄС, США, Великої Британії, Канади, держав Балтії, Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Ради Європи, Венеціанської комісії, USAID.

"Вироблена система координації планів та дій з міжнародними партнерами України стала величезним фактором для ухвалення, а потім і захисту розроблених нами законів", - наголошує він.

"Тож, друзі, речі у кабінеті я збираю у доброму настрої", - додає Соболєв.

Як відомо, 7 грудня Верховна Рада проголосувала за усунення нардепа від "Самопомочі" Єгора Соболєва з посади керівника комітету з протидії корупції.