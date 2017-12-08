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У МВС не планують зачищати наметове містечко – джерела

П'ятниця, 8 грудня 2017, 22:21

У МВС заявили, що не планують зачищати наметове містечко під Радою.

Про це повідомили співрозмовники УП у в МВС.

Вони запевняють, що силовики не планують наразі зачищати наметове містечко під Радою.

За словами кореспондента УП, під Верховною Радою у наметовому містечку все спокійно. Між наметами зібралось кілька десятків мітингарів. Довкола урядового кварталу жодних загонів силовиків немає. Біля будівлі Ради чергують близько десятка поліцейських.

 
 
 

Як відомо, ввечері 8 грудня правоохоронці затримали лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що згідно постанови, працівники Нацполіції виявили місцеперебування Міхеіла Саакашвілі та затримали його. Затриманий поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

"Українська правда" у Threads

Теми: акціїполіціяСаакашвіліМВС
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