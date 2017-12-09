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Мінера столичної підземки засудили до 4 років

Субота, 9 грудня 2017, 12:46

Дніпровський райсуд м.Києва засудив "мінера" столичного метрополітену до 4 років позбавлення волі.

Про це повідомили у столичному главку поліції.

Чоловіка засудили за ч. 2 ст. 259 КК - "Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності". 

"Раніше судимий зловмисник, який до цього також "мінував" столичну підземку у 2016 році, продовжив розважатися, повідомляючи про підготовку вибуху на станції метро "Героїв Дніпра".  Після оглядів об’єкта та прилеглої території працівники профільних служб не виявиляли небезпечних предметів, а після проведення комплексу оперативно-розшукових заходів затримали "мінера", - повідомили у поліції. 

З'ясувалося, що зловмисник телефонував із таксофону на вул. Попудренка.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину.

Українська правда 

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Теми: Київметротероризм
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