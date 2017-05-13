В Киеве "минера" столичного метрополитена приговорили к 4 годам

В Киеве решением Оболонского райсуда к 4 годам лишения свободы приговорен псевдоминер, который дважды сообщал о минировании станций метрополитена "Героев Днепра" и "Петровка".

Об этом 13 мая сообщили в столичном главке милиции.

"Инцидент произошел в октябре 2016 года. Правоохранители получили анонимное сообщение о подготовке взрыва на станции метро "Героев Днепра". Правоохранители осмотрели станцию и прилегающую к ней территорию. Подозрительных веществ и предметов обнаружено не было. На следующий день с того же номера телефона поступило аналогичное сообщение о заминировании станции метро "Петровка". После осмотра подземки правоохранители задержали псевдоминера", - отметили в полиции.

В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину, при этом отметил, что хотел напугать людей.

Приговором суда злоумышленник осужден по ч. 1 ст. 259 и ч. 2 ст. 259 УК (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) к 4 годам лишения свободы.

"Однако на основании ст. 75 УК (Освобождение от отбывания наказания с испытанием) местному жителю назначили три года испытательного срока", - сообщили в полиции.