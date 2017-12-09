Автомайдан біля маєтку Луценка: "Іро, винеси козла"

Учасники акції "Ковдра для генпрокурора" приїхали до маєтку глави ГПУ Юрія Луценка у с. Стоянка під Києвом та закликали генерального прокурора припинити тиск на НАБУ.

За повідомленням організаторів акції, з Києва для участі в заході приїхали понад 200 авто. Серед присутніх на акції - Віталій Шабунін, Олексій Гриценко, нардеп Володимир Парасюк, громадські активісти з "Центру протидії корупції".

Громадський порядок під час акції забезпечують правоохоронці.

На паркан будинку активісти причепили плакати із закликом "Руки геть від НАБУ", "Захистимо НАБУ", "В*бу за НАБУ", принесли сушку та розвісили плакат "Іро, винеси козла". На дорозі біля будинку зробили трафарети "Луценко - зрадник".

Як зазначив у Твіттері нардеп Сергій Лещенко, біля будинку Луценка перебуває охорона без розпізнавальних знаків.

Охрана дома Луценко. Без идентификационных знаков pic.twitter.com/KnnUbwbzPu — Leshchenko (@Leshchenkos) December 9, 2017

Фото - "автомайдан"

Фото - Дарина Каленюк

Як відомо, 9 грудня у день протидії корупції учасники "Автомайдану" та громадські активісти вирушили до помешкання генпрокурора Юрія Луценка на акцію "Ковдра для генпрокурора", вимагаючи припинити тиск на НАБУ та піти у відставку через те, що Луценко розкрив дані агентів НАБУ. Картату ковдру Луценку привезли як "символ корумпованості".

Українська правда