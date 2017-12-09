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Автомайдан біля маєтку Луценка: "Іро, винеси козла"

Субота, 9 грудня 2017, 13:26
Автомайдан біля маєтку Луценка: Іро, винеси козла

Учасники акції "Ковдра для генпрокурора" приїхали до маєтку глави ГПУ Юрія Луценка у с. Стоянка під Києвом та закликали генерального прокурора припинити тиск на НАБУ. 

За повідомленням організаторів акції, з Києва для участі в заході приїхали понад 200 авто. Серед присутніх на акції - Віталій Шабунін, Олексій Гриценко, нардеп Володимир Парасюк, громадські активісти з "Центру протидії корупції".

Громадський порядок під час акції забезпечують правоохоронці. 

На паркан будинку активісти причепили плакати із закликом "Руки геть від НАБУ", "Захистимо НАБУ", "В*бу за НАБУ", принесли сушку та розвісили плакат "Іро, винеси козла".  На дорозі біля будинку зробили трафарети "Луценко - зрадник". 

Як зазначив у Твіттері нардеп Сергій Лещенко, біля будинку Луценка перебуває охорона без розпізнавальних знаків.

 
 
 
 
 
Фото - "автомайдан"

 
 
Фото - Дарина Каленюк

 

Як відомо, 9 грудня у день протидії корупції учасники "Автомайдану" та громадські активісти вирушили до помешкання генпрокурора Юрія Луценка на акцію "Ковдра для генпрокурора", вимагаючи припинити тиск на НАБУ та піти у відставку через те, що Луценко розкрив дані агентів НАБУ. Картату ковдру Луценку привезли як "символ корумпованості". 

Українська правда 

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Теми: ЛуценкоАвтомайданНАБУакції
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