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Кім Чен Ин: США перебувають у межах дії нашої ядерної зброї

Понеділок, 1 січня 2018, 02:20
Кім Чен Ин: США перебувають у межах дії нашої ядерної зброї

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що США ніколи не зможуть розпочати війну проти КНДР після того, як Пхеньян завершив формування своїх ядерних сил.

Про це він сказав у новорічному зверненні, передає Reuters.

"Ми завершили створення ядерних сил нашої країни", - підкреслив Кім Чен Ин.

"Вашингтон ніколи не розпочне війни проти нас, бо всі Сполучені Штати перебувають у межах дії нашої ядерної зброї. Ядерна кнопка лежить на моєму столі. Це реальність, а не погроза", - наголосив він.

Як відомо, Рада Безпеки ООН 22 грудня 2017 року одноголосно прийняла рішення посилити санкції проти Північної Кореї через безперервні ракетні і ядерні випробування в цій країні.

З 1 січня дозволено поставляти в КНДР вже не 2 млн., а лише 500 тисяч барелів палива на рік.

Заборонено ввезення в Північну Корею продовольчої і сільськогосподарської продукції, машин, електричних приладів, землі, каменю і дерева.

Забороняються також поставки Пхеньяну промислового обладнання, транспортних засобів, заліза, сталі та інших металів.

КНДР відкидає нові санкції Радбезу ООН.

"Українська правда" у Threads

Теми: КНДРСШАядерна зброя
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