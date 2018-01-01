Відтепер штрафи за порушення правил дорожнього руху - до 40 тисяч

З 1 січня 2018 року значно виросли штрафи за порушення правил дорожнього руху.

Це передбачено постановою Кабміну, передає "Укрінформ".

За керування автомобілем без прав штраф зростає у 20 разів - до 10 200 грн. А за повторне таке порушення - 40 800 грн. Особи, позбавлені права керування, порушивши закон, сплачуватимуть штраф у розмірі 20 400 гривень, а за повторне вчинення цього порушення протягом року - 40 800 гривень.

Відтепер за перевищення швидкості в населених пунктах штраф становитиме 3 400 грн. Раніше він був 510 грн.

За те, що водій залишив місце ДТП, тепер доведеться заплатити 3 400 замість 225 грн раніше. До того ж, таке порушення передбачає можливість позбавлення права керування транспортним засобом на строк до шести місяців.

Також набуває чинності постанова уряду про зміну "Положення про порядок видачі посвідчення водія". Тепер термін дії водійського посвідчення, отриманого вперше, становитиме два роки. Якщо за цей час водій не отримає три або більше штрафів за порушення правил дорожнього руху, посвідчення видаватимуть на 30 років. В іншому випадку доведеться повторно складати іспити на знання ПДР.

Як відомо, з 1 січня дозволена швидкість руху в населених пунктах зменшиться до 50 км/год.

Також автоматична фото- та відеофіксація перевищення швидкості на авто може розпочатись у першому кварталі 2018 року.