Поліція відкрила кримінальне провадження через вбивство Ноздровської

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через вбивство юриста та правозахисниці Ірини Ноздровської.

Про це 1 січня повідомили у прес-службі поліції Київської області.

Зазначається, що тіло Ноздровської виявили у річці села Демидів Вишгородського району.

"Тіло загиблої буде направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини та обставин смерті. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження", - йдеться у повідомленні.

На місці події працює слідчо-оперативна група під керівництвом начальника поліції Київщини Дмитра Ценова.

Як відомо, раніше у Вишгородському районі Київської області виявили тіло жінки, поліція припускає, що це нещодавно зникла юристка Ірина Ноздровська.

30 грудня Вишгородське управління поліції оголосило Ноздровську в розшук. У повідомленні зазначено, що вона зникла близько 16:00 29 грудня.

Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестри - Світлани Сапатінської, яку у с.Демидів 30 вересня 2015 року насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський. Світлана отримала тяжкі травми й померла, а її 4-річний син Матвій став напівсиротою.

Раніше Россошанський вже фігурував у справах про крадіжку авто та пограбування, лікувався від алкогольно-наркотичної залежності але жодного разу не був покараний.

Після смертельної ДТП Россошанського спочатку не арештували, а відпустили під домашній арешт. Аналіз його крові взяли через 8 годин після аварії, а результатів не було протягом 5 діб. Суд не взяв до уваги факт наркотичного сп’яніння Россошанського.

Докази у справі на захист сестри збирала сама Ноздровська. При цьому з боку Россошанського їй погрожували, залякували, її дочку побили, домагаючись від Ноздровської заяви про те, що вона не має до винуватця ДТП претензій. Такий документ підписав чоловік загиблоЇ Світлани.

У травні 2017 року Росошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію.

27 грудня 2017 року відбулося засідання Апеляційного суду Києва, який відмовив Россошанському в амністії і продовжив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

Українська правда