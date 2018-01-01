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В Україні почали діяти пільги на ввезення електромобілів

Понеділок, 1 січня 2018, 17:59
В Україні почали діяти пільги на ввезення електромобілів

З 1 січня 2018 року в Україні почали діяти пільги на ввезення електромобілів.

Пільги запроваджуються відповідно до закону №2245-VIII - змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України, який було оприлюднено у газеті Верховної Ради "Голос України" 30 грудня, пише УНІАН

Згідно з документом, з 1 січня тимчасово, до 31 грудня 2018 року, транспортні засоби, які оснащено виключно електричними двигунами, можна ввозити в Україну без сплати податку на додану вартість (ПДВ) та акцизу.

Раніше ввезення електромобілів обкладався ПДВ в розмірі 16,8% і стягувався акцизний збір в розмірі 109 євро.

У 2017 році Україна посіла п'яте місце у міжнародному рейтингу за темпами розвитку електромобілів, випередивши такі країни, як США, Нідерланди та Японія.

Теми: автоподаткипільги
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