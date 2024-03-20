Посли ЄС не дійшли згоди щодо продовження торговельних пільг для України з обмеженнями

Європейські посли не змогли в середу схвалити рішення про продовження заходів з лібералізації торгівлі для України ще на один рік, що загрожує зірвати саміт, на якому лідери хочуть поновити обіцянки про політичну, військову та економічну підтримку Києва.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: Посли ЄС повинні були затвердити попередню угоду, укладену між інституціями протягом ночі.

Реклама:

Але кілька країн відмовилися, попросивши більше часу, щоб оцінити вплив угоди, повідомили два європейських дипломати і один посадовець ЄС.

Це небажаний поворот напередодні саміту ЄС у четвер, на якому лідери хочуть продемонструвати солідарність з Україною, яка протистоїть загарбницькій війні Росії, намагаючись при цьому не розлютити впливових виборців, зокрема фермерів, які можуть вплинути на результати європейських виборів у червні.

Компроміс, досягнутий між учасниками переговорів від Ради, Європарламенту та Єврокомісії, передбачає розширення лімітів на імпорт ще чотирьох сільськогосподарських продуктів і зобов'язує виконавчу владу ЄС діяти швидше у разі різкого зростання імпорту.

ВІДЕО ДНЯ

Учасники переговорів з ЄС також вирішили не розширювати базовий період 2022-2023 років для розрахунку лімітів, включивши до нього 2021 рік, коли імпорт з України до ЄС був значно нижчим.

Але це стало червоною лінією для Парижа, заявив у середу вранці міністр сільського господарства Франції Марк Фесно.

"Угода все ще не є такою, якою ми хотіли її бачити", – сказав Фесно. Він додав, що солідарність з Україною не повинна досягатися "ціною надмірної дестабілізації" європейських ринків.

Ці слова підтвердили попереднє повідомлення Politico про те, що Франція приєдналася до Польщі, яка закликала до подальших обмежень на імпорт української продукції.

Посли обговорять це питання на своїй черговій зустрічі наступного тижня.

Хоча це рішення ускладнює процес, учасники переговорів все ще сподіваються, що заходи будуть узгоджені до закінчення терміну їх дії на початку червня.

Наприкінці січня Єврокомісія офіційно запропонувала ще на рік продовжити призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до ЄС, водночас включивши туди запобіжники для агропродукції, чого вимагали декілька країн Євросоюзу.

Але ця пропозиція не задовольнила фермерів у країнах ЄС, що межують з Україною, які почали акції протесту – зокрема у Польщі.

Читайте також: Торгівля з компромісом: на яких умовах Україна збереже вільний доступ до ринку ЄС.