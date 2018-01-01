У Слов'янську та Авдіївці також влаштували "Марші Бандери"

У Слов'янську та Авдіївці 1 cічня відбулися "Марші Бандери", влаштовані націоналистичними силами до 109-ї річниці з дня народження Степана Бандери.

Як повідомляють "Новости Донбасса", у Слов'янську провели смолоскипну ходу, участь у якій взяли близько 200 осіб.

Захід охороняла понад сотня правоохоронців, силовики з собаками супроводжували колону протягом усього маршруту.

Поліцейські патрулювали район центральної лікарні, де під час торішнього маршу невідомі кинули вибуховий пакет, в результаті чого пошкодили скло будівлі по вулиці Шевченка.

Учасники ходи загасили факели на кінцевій точці маршу біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Там відбувся мітинг, в ході якого глава осередку ВО "Свобода" Сергій Лілеєв звинуватив у торішньому вибуху мера міста Вадима Ляха.

"Не виключено, що нинішній мер виступив замовником або ж виконавцем", - заявив він.

Раніше Слов'янська міськрада просила Донецький окружний адмінсуд заборонити використання факелів та вогненебезпечних предметів під час проведення смолоскипної ходи у місті.

У своєму зверненні депутати посилалися на заборону використання факелів під час акцій відповідно до наказу МНС України від 30.12.2014 року. У задоволенні позову було відмовлено.

Фото - "День"

У Авдіївці смолоскипну ходу організували "Свобода", "Правий сектор" і "Національний корпус", пише місцевий сайт avdeevka.city. Марш пройшов на Центральному проспекті, захід відбувся під наглядом правоохоронців, зазначає видання.

Як відомо, 1 січня у Києві відбулася "Смолоскипна хода" на честь річниці з дня народження Степана Бандери, яка завершилася на Майдані Незалежності імпровізованим мітингом.