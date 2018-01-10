Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Чечні затримали і звинуватили в зберіганні наркотиків главу місцевого "Меморіалу"

Середа, 10 січня 2018, 01:18

У Чечні у вівторок вранці був затриманий керівник місцевого представництва правозахисного центру "Меморіал" Оюба Тітієва.

Про це повідомляє прес-служба російського правозахисного центру "Меморіал".

Повідомляється, що Тітієв їхав на зустріч з другом в селі Майртуп Курчалоєвського району, але до точки призначення не дістався.

Коли друг Тітієва не зміг до нього додзвонитися, він поїхав назустріч і побачив правозахисника на мосту в оточенні поліцейських. Пізніше затриманого доставили у відділення поліції в Курчалої.

Адвоката, який приїхав з Грозного, кілька годин не пускали до Тітієва - в РВВС стверджували, що затриманого в будівлі немає.

Коли захиснику все ж вдалося поговорити з затриманим, з'ясувалося, що його звинувачують в зберіганні наркотиків (стаття 228). У МВС Чечні стверджують, що у Тітієва знайшли пакет з 180 грамами речовини "зі специфічним запахом марихуани". Сам він провину заперечує.

Як пише "Нова газета", Оюбу Тітієву неодноразово погрожували за фактом його роботи в Чечні. Він працює в чеченському "Меморіалі" багато років і очолив його після вбивства Наталії Естемірової, коли цілий ряд співробітників "Меморіалу" були змушені покинути республіку в зв'язку з високою небезпекою для свого життя.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіяправа людиниЧечня
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Росія
Родинна фірма Сергія Бубки продає пальне окупантам – ЗМІ
Зять головного ракетобудівника Росії живе в Празі – ЗМІ
РФ звинуватила Туреччину й Україну в порушенні домовленостей через захисників "Азовсталі"
Останні новини
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
Усі новини...
Реклама: