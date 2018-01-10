Доба в АТО: 3 обстріли, поранено двох бійців ЗСУ

Минулої доби зафіксовано 3 обстріли сил АТО з боку бойовиків, поранено двох бійців ЗСУ.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Луганському напрямку ворог застосував піхотне озброєння у районі Світлодарської дуги. Спочатку окупанти з ручного протитанкового гранатомету обстріляли захисників Луганського, а згодом зі стрілецької зброї турбували оборонців Травневого.

На Донецькому напрямку загарбники порушували перемир’я на Приазов’ї. Зокрема, вони вели вогонь зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів, а також випустили вісім мін з мінометів калібру 82-мм по опорних пунктах ЗСУ поблизу Павлополя.

У штабі зазначили, що українські військові на провокації агресора не піддалися та вогонь у відповідь не відкривали.