Доба в АТО: 3 обстріли, поранено двох бійців ЗСУ
Середа, 10 січня 2018, 06:53
Минулої доби зафіксовано 3 обстріли сил АТО з боку бойовиків, поранено двох бійців ЗСУ.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
На Луганському напрямку ворог застосував піхотне озброєння у районі Світлодарської дуги. Спочатку окупанти з ручного протитанкового гранатомету обстріляли захисників Луганського, а згодом зі стрілецької зброї турбували оборонців Травневого.
На Донецькому напрямку загарбники порушували перемир’я на Приазов’ї. Зокрема, вони вели вогонь зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів, а також випустили вісім мін з мінометів калібру 82-мм по опорних пунктах ЗСУ поблизу Павлополя.
У штабі зазначили, що українські військові на провокації агресора не піддалися та вогонь у відповідь не відкривали.