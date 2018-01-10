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Приватбанк очолить чеський банкір Петро Крумханзль

Середа, 10 січня 2018, 17:05
Приватбанк очолить чеський банкір Петро Крумханзль

Приватбанк планує призначити головою правління чеха Петра Крумханзля.

Про це повідомляють Українські новини, передає Економічна правда.

За інформацією агентства найближчим часом очікується узгодження його кандидатури наглядовою радою Приватбанку.

Крумханзль в 1989 році закінчив Карлів університет у Празі, за освітою математик.

З 2004 по 2008 працював у чеському Raiffeisenbank операційному директором; з 2008 по 2011 - в Україні в "Райффайзен Банку Аваль" операційним директором.

З 2011 по 2013 працював у компанії Interim Management & Consulting, з 2013 по 2016 - головним операційним директором у словенській філії австрійської компанії Heta Asset Resolution.

Із травня 2016 року по сьогодні - головний операційний директор у китайському Home Credit China.

Крумханзль володіє англійською, німецькою, російською, чеською і японською мовами.

Нагадаємо, 21 липня Наглядова рада Приватбанку задовольнила прохання Олександра Шлапака про відставку з посади голови правління.

Виконуючим обов’язки голови правління банку призначили Галину Пахачук.

"Українська правда" у Threads

Теми: Приватбанки
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