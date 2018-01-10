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У ДМС закликають не планувати поїздки через затримку видачі паспортів

Середа, 10 січня 2018, 17:22

Державна міграційна служба закликає українців не планувати закордонні поїздки без діючого закордонного паспорта на руках.

Про це йдеться на сайті ДМС.

"На сьогоднішній день затримка у видачі триває, тому міграційна служба вкотре звертається до громадян з попередженням та порадою жодним чином не планувати закордонну подорож, не маючи на руках діючого паспорта для виїзду за кордон, не звертатися до будь-яких посередників, які обіцяють будь-які конкретні строки виготовлення паспорта", - зазначають у відомстві.

Крім того, у січні заплановано запуск на Поліграфкомбінаті "Україна" додаткової лінії персоналізації паспортів.

Це "дозволить протягом найближчих місяців поступово повернутися до планової видачі закордонних паспортів у строки до 7 або 20 робочих днів в залежності від суми оплаченого адміністративного збору", - зазначили в ДМС.

"Українська правда" у Threads

Теми: Міграційна службапаспорт
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