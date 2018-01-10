В зоні АТО не вщухають обстріли - штаб

Проросійські бойовики продовжують порушувати режим припинення вогню.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО у Facebook.

Зазначається, що від початку доби бойовики провели 4 прицільні обстріли позицій сил АТО.

"Російсько-окупаційні угрупування продовжують нехтувати домовленостями про припинення вогню на час новорічно-різдвяних свят та обстрілювати із заборонених Мінськими угодами мінометів оборонні укріплення Збройних Сил України", - йдеться у ньому.

Вказується, що на Луганському напрямку "противник вдався до обстрілів позицій сил АТО у районі Світлодарської дуги".

"Зокрема, понад 30 мін калібру 120-мм та 82-мм ворог випустив по захисниках Новолуганського. Також довкола цього населеного пункту бойовики активно застосовували автоматичні станкові гранатомети і великокаліберні кулемети. Неодноразово, за світлої пори доби, окупанти із 82-мм мінометів та кулеметів вели вогонь по оборонцях Луганського", - повідомили в штабі.

"На Донецькому напрямку ворог з гранатометів обстріляв опорні пункти українських воїнів неподалік Верхньоторецького", - сказано у повідомленні.

Як відомо, у середу в Міноборони повідомили, що внаслідок ворожих обстрілів поранені двоє українських військовослужбовців.