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Трамп сумнівається, що буде давати свідчення спецпрокурору щодо РФ

Четвер, 11 січня 2018, 01:10

Американський президент Дональд Трамп заявив, що навряд чи йому доведеться офіційно давати свідчення спеціальному прокурору Мюллеру в рамках розслідування щодо втручання Росії у президентські вибори в США.

Про це він заявив у середу в Вашингтоні, під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Норвегії Ерною Столберг, передає "Укрінформ".

За його словами, не було жодної змови між кампанією Трампа і Росією або Трампом і Росією.

"Побачимо, як розвиватиметься ситуація. Але коли немає жодної змови, і ніхто не каже про змову на будь-якому рівні, виглядає так, що навряд чи ви взагалі матимете розмову (зі спецпрокурором – ред.)", - сказав Трамп.

Він додав, що це неодноразово підтверджували члени комітетів у Конгресі, які ведуть паралельні розслідування. А також підтвердив своє переконання, що чутки про змову поширюють "яструби" в Демократичні партії, які хочуть виправдати поразку свого кандидата на виборах.

Як відомо, американські спецслужби переконані, що російська влада стоїть за спробами вплинути на результат виборів 2016 року у США. У кількох країнах Європи також дійшли висновку, що Росія намагалася втрутитися у вибори, зокрема, у Франції, Іспанії та під час голосування щодо Brexit у Великій Британії.

В кінці грудня в інтерв’ю New York Times президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається на справедливість щодо нього з боку спеціального прокурора Роберта Мюллера, який розслідує можливе втручання Росії в президентську кампанію США в 2016 році.

Теми: РосіяСШАТрампвибори
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