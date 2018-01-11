Американцям радять їздити в Україну з обережністю

Держдепартамент США у рекомендаціях для подорожуючих американців порадив їздити до України з обережністю, а від поїздок до Росії попросив утримуватися.

Нові рекомендації, які включають застереження щодо ризиків у тій чи іншій країні, були опубліковані 10 січня, повідомляє "DW".

Так, всі країни були поділені на чотири групи.

В першу групу потрапили держави, де досить дотримуватися стандартних запобіжних заходів. Тут опинилася велика частина країн світу, зокрема Австрія, Канада, Швейцарія, скандинавські країни, всі східноєвропейські держави Євросоюзу, майже всі колишні республіки СРСР (крім РФ, України та Азербайджану) і багато інших.

Зазначається, що Україна - у другій групі, де, за оцінкою Вашингтона, необхідна підвищена обережність, через загрозу терактів, а також у зв'язку зі "злочинністю і заворушеннями".

У цей список потрапили ряд західноєвропейських країн, включаючи Німеччину, Великобританію і Францію.

Також До другої групи занесли ще Бразилію, Індію, Китай, Саудівську Аравію та інші держави.

Подорожі до держав третьої групи, куди потрапила Росія, влада США рекомендує переглянути.

У Держдепі таку оцінку пояснили тим, що в РФ зберігається небезпека тероризму, а американські громадяни там "часто" піддаються різним утискам.

У цю ж групу з різних причин внесені Венесуела, Куба, Нігер, Судан, Пакистан, Туреччина та інші.

Через потенційну небезпеку для життя американська влада не радить своїм громадянам їздити в країни четвертої категорії, де опинилися Афганістан, Ірак, Іран, Лівія, Північна Корея, Сирія, Сомалі і ряд інших держав.