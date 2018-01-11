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В ЄС кажуть, що прихильники РФ не вплинуть на міжнародну позицію щодо Донбасу

Четвер, 11 січня 2018, 05:42

Головування з 2018-го року в Євросоюзі Болгарії, а в ОБСЄ Італії, країн, політичні еліти яких приязно ставляться до Росії, не вплинуть на позицію ЄС у врегулюванні конфлікту на сході України.

Про це заявив голова Представництва Євросоюзу в Україні Х'юг Мінгареллі, в ефірі "Українського радіо".

"Для нас політичне врегулювання конфлікту на Донбасі - головний пріоритет у вирішенні цього питання, тому позиція ЄС щодо конфлікту на Донбасі ніяк не зміниться цьогоріч", - сказав він.

"Влада Італії в якості голови ОБСЄ серйозно налаштована сприяти вирішенню конфлікту на Донбасі. Керівництво Болгарії під час головування в Євросоюзі також буде докладати всіх зусиль, аби мобілізувати всі наявні ресурси та інструменти для допомоги Україні", - додав Мінгареллі.

За його словами, санкції щодо Росії продовжуться кожні шість місяців.

Як відомо, Рада безпеки ООН була готова починати роботу над мандатом миротворчої операції на Донбасі, але Росія відкинула практично всі важливі положення.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що Україна має домовлятися із бойовиками "ЛДНР" для введення миротворців ООН.

"Українська правда" у Threads

Теми: УкраїнаДонбасРосіяЄС
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