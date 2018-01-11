У Києві "швидка" потрапила в ДТП: постраждали 5 людей – ЗМІ

В результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю карети швидкої допомоги в Києві постраждали п'ятеро людей.



ДТП сталося в ніч на четвер, повідомляє інтернет-портал dtp.kiev.ua.

"ДТП в Києві на Глушкова: 5 постраждалих: швидка однієї з приватних фірм, перевозячи дитину, протаранила попутний Шевроле, який вирішив хитро розвернутися в дірці відбійника", – йдеться в повідомленні.

"Удар прийшовся на лівий борт. Постраждав весь екіпаж швидкої. 5 осіб. Дитину пересадили в другій автомобіль", - зазначається також у повідомленні.