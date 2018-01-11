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Посадовець Київської митниці погорів на "відкатах" – СБУ

Четвер, 11 січня 2018, 09:40

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою АР Крим викрили на хабарі посадовця одного з митних постів Київської митниці Державної фіскальної служби.

Про це інформує в четвер прес-центр СБУ.

Правоохоронці встановили, що державний службовець систематично вимагав у комерсантів та фізичних осіб "відкат" у розмірі п’ятдесят відсотків від суми обов’язкових платежів за розмитнення міжнародних експрес-відправлень, вартість яких перевищувала встановлений законом розмір 150 євро.

Протиправний механізм полягав у заниженні реальної вартості товару, внаслідок чого зменшувались надходження до державного бюджету у вигляді митних платежів.

Оперативники спецслужби задокументували черговий факт вимагання зловмисником неправомірної вигоди від приватного підприємця за митне оформлення міжнародного поштового експрес-відправлення партії товарів широкого вжитку.

Зловмисника затримали в одному із сіл Бориспільського району Київщини після отримання від підприємця 400 доларів США.

 

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Посадовцю оголосили про підозру в скоєнні злочину та затримали згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Теми: хабармитницяСБУ
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